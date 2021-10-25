محافظ كفر الشيخ: إزالة 47 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى بلطيم .. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 47 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرى مركز بلطيم، وعلى نهر النيل، منهم 18 حالة تعدٍ على مساحة 15933.7متراً، و 5حالات على مساحة فدان و14 قراريط و7 أسهم، وإجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ إزالة 289 حالة تعدٍ على أملاك الدولة حتى الآن، منهم تنفيذ 148 حالة إزالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 23797.7متراً، كما تمكنت من إزالة 141 حالة تعدٍ على مساحة 47 فداناً، و5 قراريط و10 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة مكبرة برئاسة أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة ، رافقه خلالها قوة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات وشدد على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.

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