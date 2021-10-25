بعد إغلاق التصويت.. هل يُتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية؟

أُغلق مساء أمس الأحد، الباب للتصويت على جائزة الكرة الذهبية “ البالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

ويُنافس النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي على الجائزة، حيث تواجد في القائمة التي أعلنتها صحيفة “ فرانس فوتبول” والتي تضم 30 مرشحًا للتنافس على تحقيق الكرة الذهبية

ما هي البالون دور؟

هي جائزة تُمنح لأفضل لاعب في العام عن إجمالي ما قدمه اللاعب، ويتم تقديمها من خلال صحيفة “ فرانس فوتبول” الفرنسية

أول نسخة للجائزة تعود لعام 1956، وكان أول من تُوج بها ستانلي ماثيوس لاعب فريق بلاكبول الإنجليزي السابق.

تم دمج الجائزة مع جائزة أفضل لاعب في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” بالاتفاق معهم ما بين عامي 2015-2016، قبل أن يتم فض تلك الشراكة عام 2016، وتعود الجائزة منفردة، فيما أطلق الفيفا جوائز “THE BEST”.

عام 2020 كان استتثنائيًا بالنسبة للجائزة، فهو العام الوحيد الذي تم فيه حجبها بسبب ظروف فيروس كورونا، والتي أدت لإنهاء الموسم في بعض الدول.

طريقة التصويت على الكرة الذهبية

180 صحفيًا مختارين من أنحاء العالم يقومون بالتصويت على الجائزة، حيث يختار كل صحفي 5 مرشحين بالترتيب، حيث يحصد اللاعب الأول في الترشيح على 6 واللاعب الثاني على 4 أصوات، واللاعب الثالث على 3 أصوات، واللاعب الرابع على صوتين، والخامس على صوت وحيد فقط، على أن يتم جمع عدد الأصوات، ويتم اختيار الفائز بناءً عليها.

المرشحون الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

وبحسب ما قدمه اللاعبون المرشحون للفوز بالجائزة وما حققوه هذا العام، فنستعرض تباعًا قائمة المرشحين الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح جناح المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي

ليونيل ميسي جناح المنتخب الأرجنتيني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ( برشلونة الإسباني سابقًا)

كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ( يوفنتوس الإيطالي سابقًا)

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني

كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني

جورجينيو متوسط ميدان المنتخب الإيطالي وفريق تشيلسي الإنجليزي

بشرى سارة لـ محمد صلاح

وكشفت صحيفة “ ليكيب” الفرنسية، أمس الأحد، أن 25% من الصحفيين المُخول لهم بالتصويت لم يرسلوا أصواتهم بعد، حيث انتظروا لنهاية اليوم لتحديد قرارهم، كما أنه تم تغيير غالبية الأصوات، حيث انتظر الصحفيون “ الأحد الكبير” الذي شهد كلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والذي يخص كريم بنزيما، ديربي إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، والذي يخص كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وديربي فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، والذي يخص ليونيل ميسي

الفائز الأكبر من الأحد الكبير هو بلا شك، النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل هاتريك وصنع هدفًا على ملعب أولد ترافورد، ليقود فريقه لتحقيق انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد أمام كريستيانو رونالدو الذي لم يستطع هز الشباك، إضافة إلى تعادل ميسي في ديربي فرنسا وعدم تسجيله لأهداف، فيما انتصر بنزيما بالكلاسيكو رفقة ريال مدريد، لكنه لم يسجل أيضًا.

معايير الفوز بالكرة الذهبية

وتُوجد 3 معايير متُعارف عليها للفوز بالكرة الذهبية، وأُضيف لها معيار آخر، نستعرضهم جميعًا تباعًا.

البطولات والإنجازات الفردية والجماعية للاعب خلال العام موهبة اللاعب واللعب النظيف مسيرة اللاعب وأرقامه خلال مشواره الكروي تأثير اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي وهو المعيار الجديد الذي تمت إضافته هذا العام

هل يُتوج محمد صلاح بالكرة الذهبية؟

وصولًا للسؤال الأخير، فهل ينجح محمد صلاح في أن يكون أول لاعب عربي وثاني لاعب أفريقي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي؟

نستعرض تباعًا ما قدمه محمد صلاح هذا العام

لعب محمد صلاح 46 مباراة مع ليفربول والمنتخب المصري

سجل محمد صلاح 32 هدفًا في مختلف المباريات هذا العام

صنع محمد صلاح 8 أهداف في مختلف المباريات هذا العام أي إجمالًا ساهم صلاح 40 هدفًا بين تسجيل وصناعة في 46 مباراة فقط

ما قد يُضعف حظوظ محمد صلاح في التتويج بالكرة الذهبية هو عدم تتويجه بجوائز فردية أو جماعية

هل محمد صلاح أفضل من منافسيه؟

محمد صلاح رقميًا ومن حيث الإنجازات الفردية والجماعية أقل من:

روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 54 هدفًا وصنع 8 آخرين وفاز ببطولة الدوري الألماني وكأس العالم للأندية، وجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي

ليونيل ميسي الذي سجل 40 هدفًا وصنع 14 هدفًا وفاز ببطولة كأس ملك إسبانيا وكأس كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني، إضافة لتتويجه بجائزة هداف تلك البطولة، وكذلك هداف بطولة الدوري الإسباني

كريستيانو رونالدو الذي سجل 39 هدفًا وصنع 4 أهداف وفاز ببطولتي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، إضافة لكونه هداف بطولة الدوري في إيطاليا الموسم الماضي، وكذلك بطولة يورو 2020.

كريم بنزيما الذي سجل 35 هدفًا وصنع 14 هدفًا وفاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا

هل الأرقام فقط هي معيار للفوز بالبالون دور؟ الحقيقة لا، ففي بعض الأعوام لم تكن الجوائز والإنجازات معيارًا أساسيًا، ففي عام 2013، قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداية موسم 2013-2014 مميزة، وكانت تلك السبب في تتويجه بالبالون دور، وما قدمه محمد صلاح مع بداية الموسم وكونه هدافًا للدوري الإنجليزي، وثاني هدافي دوري الأبطال، فهذا قد يعزز حظوظه خاصة وأن عدد من الصحفيين انتظروا ليدلوا بأصواتهم نهاية يوم أمس.

يظل ميسي وليفاندوفسكي المرشحين الأولين للتنافس على الجائزة، لكن حظوظ محمد صلاح وكذلك كريم بنزيما ليست بالقليلة لتحقيق الكرة الذهبية