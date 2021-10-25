حقوق الإنسان بالبرلمان: قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ يعكس قوة واستقرار مصر

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد نتيجة عمل كبير للدولة، مضيفا أن الرئيس السيسي واثق من نفسه وعمله وانجازاته.

وأضاف “رضوان”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن من المتوقع صدور قرارات جديدة تحقق حراكا مجتمعيا شاملا، لافتا إلى أن قرار السيسي رسالة للعالم أننا دولة قوية ومستقرة.



وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن القرار يعد تتويجا لسلسلة نجاحات الدولة خلال السنوات الأخيرة.