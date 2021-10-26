عضو مجلس الشيوخ: إلغاء حالة الطوارئ ليس مجرد قرار ولكنه إنجاز عظيم وتاريخي..فيديو

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ، إن إلغاء حالة الطوارئ ليس مجرد قرار ولكنة انجاز عظيم وضخم وتاريخي ، مؤكدا ان حالة الطوارىء تم تطبيقها بسبب الظروف العصيبة التي كانت تمر بها مصر .

وأضاف سامح عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إن جميع دساتير العالم تحتوي على قانون للطوارئ لتنظيم حالات الطوارئ ، مؤكدا أن مصر استخدمت هذا الإجراء منذ ايام الاحتلال الانجليزي .

وأوضح سامح عاشور ، ان حالة الطوارىء تم فرضها سابقا لمواجهة الإرهاب وهذا ما جعل هناك موافقة من كافة الدول على تنفيذه في مصر ، مؤكدا أن رفع الضرر مقدم على المنفعة .

وتابع : ان هذا القرار يدل على أن مصر وصلت إلى قمة قوتها كـ دولة والان هي تمتلك جميع المقومات كاملة .