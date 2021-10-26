إشادة حزبية بقرار السيسي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد.. الشعب الجمهوري: المصريون شركاء أساسيون في الوصول لهذه اللحظة.. والوفد يؤكد: الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة

الشعب الجمهوري يهنئ المصريين بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ في كامل مصر

إسلام الغزولي: إلغاء مد حالة الطواريء يؤكد قوة الدولة المصرية

حزب حماة الوطن يثمن قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ

رئيس الوفد: إلغاء مد حالة الطوارئ له دلالات خاصة

رئيس "برلمانية حماة الوطن": إلغاء حالة الطوارئ تأسيس للجمهورية الجديدة

رسالة طمأنة.. نائب الوفد يثمن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

حزب المؤتمر يرحب بقرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ

التنسيقية: إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان

"الإصلاح والتنمية": قرار إلغاء حالة الطوارئ يؤكد احترام الدولة لحقوق المصريين

حزب “المصريين”: إلغاء حالة الطوارئ أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من الاحزاب السياسية، بقرار الغاء حالة الطوارئ مؤكدين أن الشعب المصري هو صانع هذا القرار بفضل صبره وتحمله العديد من المواقف والأحداث التي مرت بالدولة المصرية بل و أثرت على الكثير من مناحي الحياة على مدار السنوات الماضية جراء محاربتها للإرهاب، وظلت حرة أبية بفضل جيش قوي وشرطة صامدة عزمت على مواجهة بقايا براثن الإخوان الإرهابية في كافة ربوع البلاد، ثم بدأت وبنظرة مستقبلية تنمية كافة المناطق التي تضررت وتحويلها إلى أراضى ومناطق عامرة بالخير.

ثمن حزب الشعب الجمهوري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقدم الحزب تهانيه للشعب المصري العظيم بمناسبة هذا القرار التاريخي الذي يصدر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأكد الحزب أن الوصول لهذه اللحظة الفارقة جاء نتيجة عمل وجهد أجهزة أمنية وطنية وضعت على عاتقها منذ تولي فخامة الرئيس السيسي أمر البلاد مهمة إعادة الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب.

وأضاف الحزب أن الشعب المصري شريك أساسي في الوصول لهذه اللحظة وهذا القرار بإخلاصه وتلبيته نداء الوطن في كافة المناسبات دون تأخير.

وتوجه الحزب بخالص الإجلال والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حفظ أمن البلاد وصد هجمات التطرف التي استهدفت تمزيق الوطن.

كما ثمن حزب حماة الوطن القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وصف الحزب القرار بأنه خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

ويؤكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات.

ويقدم الحزب التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بإلغاء مد حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته وآخرها قانون 22 لسنة 2020 له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

ولفت أبو شقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا، وتجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقة أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون 162 لسنة 1958 وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية، مختتمًا حديثه قائلًا: “تحية لهذا القائد الوطني الشجاع”.

أكد النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات دليل علي أمن واستقرار البلاد، ويؤسس للجمهورية التي تتطلع إليها مؤسسة الرئاسة والشعب المصري.

وأضاف شلبي، في بيان له اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، وتنعم بإستقرار لم تري مثيل له منذ عقود، نتيجة وعي مجتمعي وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس السيسي، انعكاسا واضحا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي جاءت بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الإرهاب.

وأختتم:" قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، تتأسس علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل"

وفي الصدد نفسه ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد،و أنها تبعث برسالة طمأنية لكافة دول العالم للتدليل على استقرار أرض الكنانة .

وقال الجندى، في بيانه، إن القرار لم يحدث منذ سنوات طويلة، إلا أنه ومع دخول مصر مرحلة جديدة قوامها الأمن والأمان والاستقرار بإرادة شعبها وصلابة جيشها وشرطتها يحقق لها الريادة .

وأشار النائب إلى أن الشعب المصري هو صانع هذا القرار بفضل صبره وتحمله العديد من المواقف والأحداث التي مرت بالدولة المصرية بل و أثرت على الكثير من مناحي الحياة على مدار السنوات الماضية جراء محاربتها للإرهاب، وظلت حرة أبية بفضل جيش قوي وشرطة صامدة عزمت على مواجهة بقايا براثن الإخوان الإرهابية في كافة ربوع البلاد، ثم بدأت وبنظرة مستقبلية تنمية كافة المناطق التي تضررت وتحويلها إلى أراضى ومناطق عامرة بالخير.



ووجه عضو مجلس الشيوخ، تحية إجلال وتقدير الى شهداء مصر الابطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لمصر طوال تاريخها، مؤكدا أنه لا زالت الدولة المصرية تتذكر شهدائها وأسرهم وتحرص على تكريمهم سنويا في كل موقف وطني، تقديرا من قيادتها السياسية، وإيمانا منها بدورهم و بفضل وجهود قواتها المسلحة المخلصة ورجال الشرطة عيون مصر الساهرة وما قدموه من تضحيات .



وأضاف أن الدولة المصرية تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهود عدة في مواجهة الإرهاب في سيناء، بل وعزمت من خلال خطة واستراتيجية أمنية محكمة في تطهير أرض الفيروز، وتحويلها لأرض تنمية وبناء وتعمير بمبالغ تعدت 600 مليار جنيه، و شهدت المحافظة مشروعات قومية غير مسبوقة وضعتها على خريطة التنمية والتطوير.

ورحب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء مد حالة الطوارئ في البلاد مؤكدا أنه قرار تاريخي ، يعكس حرص الرئيس في على أن يعيش المواطنون حياة كريمة.



وقال الحزب، في بيان له، إن قرار الرئيس يوضح ان مصر اصبحت واحة للاستقرار والامان وهي رسالة للعالم بأن مصر نجحت في كبح جماح الإرهاب والتصدي له.



وأوضح البيان، أن الرئيس أعلن ، خلال تحديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوات لتعزيز الحريات العامة، ونفذ باطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم والان ينهي حالة الطوارئ، لقد تعودنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يعد ينفذ ما وعد به ويحققه باسرع مما نتوقع.

كما، رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم و قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التي بسطت الأمن في ربوع الوطن.

وأضافت: إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.

كما، ثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرا إلي أنه القرار يؤكد حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا.

وأكد أبو العلا في تصريح له مساء اليوم، أن القرار يدل حسن نية القيادة السياسية، ويضرب بما كان يردده أهل الشر حول تعمد الدولة المصرية فرض حالة الطوارئ لأهداف سياسية.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، كان الهدف منه حماية البلاد والمواطنين من التحديات التي كانت تواجه أمن البلاد، وهو الأمر الذى كان واجبا علي الدولة القيام به، لحين استقرار الأمن وضمان تحقيق الأمن للمواطن المصرى.

وتابع أبو العلا، أن ذلك القرار، دليل جديد علي ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، وهو يضع حقوق الانسان المصرى نصب عينيه، ويقوم بتلبية كافة حقوقه بدءا من الحقوق الاجتماعية والصحية بالإضافة للأمن والتنمية التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن هذا القرار أكبر دليل على حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إنه بفضل جهود الرئيس السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة تنعم مصرنا الغالية في الوقت الحالي مصر بالأمن والأمان والاستقرار؛ بعد فوضي كان مخططا لها من جماعات الداخل والخارج، لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية حاليا تشهد استقرارًا كبيرًا وتنمية واسعة على الرغم من المحيط الإقليمي المشتعل والاضطرابات التي تشهدها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الاستقرار الأمني مرجعه خطة الإصلاحات غير المسبوقة التي نفذها الرئيس السيسي وشملت مختلف المجالات، علاوة على التلاحم القوي بين الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك البنية الأساسية وتقف على أرض راسخة التي تساعد على الانطلاق وجذب الاستثمارات في كافة القطاعات؛ لا سيما في ظل امتلاك مصر 3 مقومات للتنمية الشاملة وهي الاستقرار السياسي والأمني والاستراتيجي.

وأوضح أن الدولة المصرية تنعم بالاستقرار الأمني، وتعد كل إمكانياتها للعب دورها المحوري كحجر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن سبب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية يرجع إلى الاستقرار الأمني والسياسي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، موضحًا أن مصر تنعم بقدر كبير من الاستقرار بالرغم من التحديات الكبيرة بسبب السياسة المصرية الخارجية المتزنة.

وأكد أن الدولة المصرية حاليا تعيش وضع غير مسبوق أمنيًا، موضحًا أن الدول الآن تسقط بالشائعات والأكاذيب وليس بالأسلحة، ولكن الدولة المصرية قوية وصامدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي.

وفي الختام، أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الحزب في بيان صحفي:« إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء نتيجة جهود ضخمة ومساعي كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان، بذلوا جهود مضنية حتي تعود بلادنا ملاذ الأمن والأمان».

ووجه الحزب تحية تقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة المصرية والحربية وقطاع الأمن الوطني، الساهرين علي حفظ الأمن وسلامة البلاد.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن الجمهورية الجديدة تواصل التنمية والاستقرار ودوما تكون واحة للأمن والاستقرار وسند أشقائها وجوارها.

وأكد أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلى درجات الأمن والأمان.