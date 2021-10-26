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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الهريسة المغربية

الهريسة المغربية
الهريسة المغربية

الهريسة المغربية هي نوع من أنواع الفلفل الحار ، تتميز بطعمها الحار جدا ، وتضاف إلى العديد من الأطباق للحصول على طعم حامض دافئ ، بالرغم من مذاقها الحار الشديد ، إلا أنها رغبة شديدة الدافع على الإطلاق ، لكنها تفضل تناول الطعام باعتدال لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القولون والحموضة المعوية أو إضافة وجبات يتناولها الأطفال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ،تقمها الشيف مفيدة عثمان .

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مكونات


نصف كيلو جرام فلفل أحمر جاف.
رأس الثوم.
ملعقتان كبيرتان من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المطحونة الجافة.
ملعقتان كبيرتان كمون مطحون.
عصير ليمون كبير.
ملعقتان كبيرتان من الكراوية المطحونة.
نصف كوب زيت زيتون.

كيف تستعد


نحصل على الفلفل الأحمر ثم نضعه في وعاء كبير بكمية الماء الدافئ لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى ينضج الفلفل جيداً.
ثم تصفى قطعة الفلفل بواسطة قطعة قماش نظفهمن حتى تجف تماما.
تحضير ثوم مدج أو آلة لتحضير الطعام من الطرية ويتم سحقها جيداً.
نضيف الثوم مع الفلفل ، ثم نعيد الطحن مرة أخرى حتى نتكون من عجينة طرية من الفلفل.
نضيف: عصير الليمون والملح والكمون والكزبرة وخليط زيت الزيتون وهرسها مع التحريك حتى تعود الكونات لتتقارب جيداً.
نقوم بإحضار أوعية خاصة في حفظ الطعام ونسكب الهريس في الدم ثم نعمل على القليل من زيت الزيتون على الوجه لحمايتها من العفن والفساد ، حيث يعمل زيت الزيتون كمضاد للميكروبات والفطريات والبكتيريا التي تستطيع تتكون من الطعام وتحافظ عليه مثل المواد الحافظة.
احفظ الهريسة في الثلاجة أو ضعها بعيدًا عن الرطوبة والشمس.

ملحوظة

لتقليل شدة طعم الفلفل الحار تضاف كمية ثلاث حبات من الفلفل الاخضر البارد يمكن استخدام الفلفل الاحمر (الحلو) للحفاظ على اللون الغامق ويتم غسلها وتجفيفها ثم طحنها بنفس الطريقة دون الحاجة لوضعها في الماء الدافئ حتى تتلاشى ولكن باستخدام طازجة وتضاف إلى الفلفل الحار مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات الكاملة مع بعضها البعض ، وبهذه الطريقة نحصل على الهريسة على نار متوسطة ذات مذاق لذيذ ومميز ومقبول لدى الجميع.

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