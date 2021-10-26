رابطة الأندية: حفل كبير لأفضل لاعب ودرع جديد للدوري

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه سيكون هناك حفل كبير بنهاية الموسم الحالي من أجل تكريم أفضل لاعب في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021/2022.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار في اوضة اللبس مع شادي محمد:" سيكون هناك حفل كبير لتكريم افضل لاعب وهداف في الدوري المصري الممتاز".

وأضاف:" سيكون هناك درع دوري جديد خلال الموسم الحالي والأقرب هو الشكل الخاص بالدرع الذي تم تصميمه عام 2019 ولكن لم يظهر للنور حتي الآن، سنراه ونقرر خلال الفترة المقبلة ".

انتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .