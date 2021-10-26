عصام عبد الفتاح يكشف جنسية حكام لقاء الأهلي والزمالك

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أنه مع إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لحكام مصريين وليس تحكيما أجنبيا.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" حتي الآن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك مصري وأنا مع الحكام المصريين وليس الأجانب.

وأضاف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس:" انا مع الحكام المصريين ولابد من وضع الثقة في التحكيم المصري وشاهدنا ذلك الموسم الماضي في مباريات الأهلي والزمالك.



ترتيب الدوري المصري

انتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء مباريات اليوم :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .