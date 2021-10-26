الدوري الإيطالي.. ميلان يبحث عن الصدارة عبر بوابة تورينو

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره تورينو، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على تورينو، في مباراة الليلة، لخطف صدارة الدوري مؤقتا، من نابولي.



وخاض ميلان 9 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.



على الجانب الآخر، يطمح فريق تورينو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان في مباراة الليلة، للدخول في منطقة وسط الجدول.



يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان، وتورينو، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الأيطالي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الروسونيري بسباعية نظيفة.

ترتيب ميلان وتورينو:

يحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، خلف نابولي متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد تورينو في المركز ال 12 ب11 نقطة.



