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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد قيادات حماس يختتم زيارته إلى إيران

وفد قيادة حماس يختتم
وفد قيادة حماس يختتم زيارته إلى إيران

اختتم وفد حركة  " حماس " الذي ترأسه رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة د. خليل الحية زيارته إلى إيران.

وضم الوفد كلًا من الإخوة أسامة حمدان، وأبو أحمد جمال، ود. خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران.

وشارك وفد الحركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي نظمه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وبدأت أعمال المؤتمر هذا العام يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدد من والعلماء والمفكرين والشخصيات الإسلامية من عدة دول.

ودعا الحية في كلمته خلال المؤتمر أبناء الأمة الإسلامية من مختلف الطوائف والمذاهب إلى الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي والاستعمار الأمريكي، مؤكدا أن الأمة الإسلامية تمتلك عوامل الوحدة ومقوماتها.

وأشار الحية إلى جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية، لافتًا إلى أن "الاحتلال يمعن في تهويد القدس، ويزيد من محاولات تثبيت الأمر الواقع في المسجد الأقصى بالصلاة فيه وتقسيمه".

ودعا الحية الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة الأمة.

وأجرى وفد حماس عدة لقاءات مع القائمين على المؤتمر، وفي مقدمتهم الشيخ حميد شهرياري، الأمين العام لمجمع التقريب، كما أجرى لقاءات أخرى مع المسؤولين الإيرانيين والضيوف المشاركين في المؤتمر من دول أخرى.

وخلال اللقاء مع الشيخ شهرياري، استعرض الحية تطورات القضية الفلسطينية في ظل الهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس وأحياؤها، وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، كذلك تم استعراض التغول الاستيطاني في الضفة، وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وحصاره لقطاع غزة.

كما قدم وفد الحركة التهاني للشيخ شهرياري بنجاح مؤتمر الوحدة الإسلامية الخامس والثلاثين.

بدوره، أكد الشيخ شهرياري الموقف الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني، وشدد على سعيه المستمر نحو وحدة الأمة الإسلامية.

كما زار وفد حماس برئاسة د. خليل الحية، مقر جماعة الدعوة والإصلاح التي تعمل في أوساط أبناء السنة في إيران وتحظى باحترام الجميع.

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