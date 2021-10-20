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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: إسرائيل جادة في إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

قناة عبرية: إسرائيل
قناة عبرية: إسرائيل جادة في ابرام صفقة التبادل مع حركة حماس

زعم المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، أن إسرائيل جادة في ابرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال المراسل العسكري، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات، إن إسرائيل جادة للغاية وقطعت شوطًا طويلًا حتى الآن في هذا الملف. 
 

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وبحسبه، فإن الجميع، بمن فيهم الوسطاء يعملون بجد للوصول إلى إتمام الصفقة، لكنه أوضح أنه لن يتم إطلاق سراح قتلة الإسرائيليين، ويصف ذلك بأنه "من المحرمات".

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ومؤخراً، كشفت حركة "حماس"، أنها قّدمت لوسطاء إطارًا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.

وفي المقابل، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر الماضي.

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