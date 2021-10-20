عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوارئ وصافرات إنذار.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

طوارئ وصافرات إنذار..
طوارئ وصافرات إنذار.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، تمرينات الاستعداد للطوارئ لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مدينتي الرملة واللد.

وبحسب القناة 7 العبرية، أنه كجزء من التمرين سيتم تفعيل أجهزة الإنذار في مدينتي الرملة واللد، بالإضافة إلى التنبيهات في تطبيق Home Front Command.
 

الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين السفير الجديد لدى إسرائيل

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة


وأوضح الجبهة الداخلية أنه سيتم تنشيط التنبيهات في التطبيق فقط للأشخاص الموجودين في المنطقة ذات الصلة بالتحذير وفقًا لموقعهم أثناء التمرين.

وذكرت أنه سيُطلب من السكان التدرب أثناء تنشيط الإنذارات والتحذيرات والدخول إلى المناطق المحمية والتأكد من استعدادهم لحالات الطوارئ.

في مدينة الرملة سيتم تفعيل أجهزة الإنذار الساعة:

10:05 - منطقة نيشر الصناعية
10:15 - حول المدينة
19:05 - حول المدينة

أما في مدينة اللد سيتم تفعيل أجهزة الإنذار الساعة 10:25 و 19:15.

ونبهت أنه إذا تم إطلاق إنذار حقيقي، فسيصدر إنذار آخر صعودًا وهبوطًا.

إسرائيل تل أبيب إطلاق صافرات الإنذار طوارئ الرملة اللد

ترشيحاتنا

بشأن العمليات العسكرية في سوريا والعراق.. الرئاسة التركية تتقدم بطلب لـ البرلمان

رئيس الوزراء يلقى كلمة فى الجلسة العامة لأسبوع القاهرة للمياه

السيسي يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. كثافات بـ دائري المنيب وزراعي الإسكندرية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

قصة زواج ليلى فوزي من نجم شهير وعودتها بجثمانه بعد 4 أشهر

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ