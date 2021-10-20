طوارئ وصافرات إنذار.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، تمرينات الاستعداد للطوارئ لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في مدينتي الرملة واللد.



وبحسب القناة 7 العبرية، أنه كجزء من التمرين سيتم تفعيل أجهزة الإنذار في مدينتي الرملة واللد، بالإضافة إلى التنبيهات في تطبيق Home Front Command.





وأوضح الجبهة الداخلية أنه سيتم تنشيط التنبيهات في التطبيق فقط للأشخاص الموجودين في المنطقة ذات الصلة بالتحذير وفقًا لموقعهم أثناء التمرين.



وذكرت أنه سيُطلب من السكان التدرب أثناء تنشيط الإنذارات والتحذيرات والدخول إلى المناطق المحمية والتأكد من استعدادهم لحالات الطوارئ.



في مدينة الرملة سيتم تفعيل أجهزة الإنذار الساعة:

10:05 - منطقة نيشر الصناعية

10:15 - حول المدينة

19:05 - حول المدينة



أما في مدينة اللد سيتم تفعيل أجهزة الإنذار الساعة 10:25 و 19:15.



ونبهت أنه إذا تم إطلاق إنذار حقيقي، فسيصدر إنذار آخر صعودًا وهبوطًا.