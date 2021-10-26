وزير الري: زيادة كمية المياه بدون بنية تحتية تمثل خطرا كبيرا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن زيادة كمية المياه بدون بنية تحتية تمثل خطر كبير ، وبالعكس فإن نقص المياه يمثل أيضًا خطرا على المجتمع.



وأضاف "عبدالعاطى"خلال الجلسة العامة بعنوان "المياه والمجتمع"، في ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه مم الضرورة وجود بنية تحتية واستثمارات للتعامل مع التحديات المختلفة، التي تواجه توفير المياه، من زيادة سكانية ونغيرات مناخ، فضلا عن الوعي العام عند الشعوب.



وأشار وزير الري إلى وجود تحديات كبيرة تواجه مصر في إدارة المياه، وأنه تم تنفيذ مشروعات لحماية المناطق المنخفضة في الدلتا من ارتفاع منسوب سطح البحر.



ونوه أن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، هو توفير التمويل، لافتا إلى ضرورة التعاون لتوفير التمويل اللازم لتطبيق هذه المشروعات.

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