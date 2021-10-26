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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة الذكورة يوضح أسباب فشل العلاقات الزوجية .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن الضعف الجنسي يؤثر بطريقة كبيرة على العلاقات الزوجية، معقباً: "العلاقات الزوجية والبيوت بتكون على شفا  حفرة أنها تتهد".

وأضاف خالد حافظ خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الضعف الجنسي لدى الرجل يعني ضعف الرغبة أو ضعف الانتصاب أو أن الرجل يعاني من مشكلة في القذف.

ونوه استشاري جراحة الذكورة والعقم أن من أسباب ضعف الرغبة إما مشكلة نفسية أو خلل في الهرمونات، مضيفاً أن ضعف الانتصاب يعني عدم وجود انتصاب كاف لإقامة علاقة مُرضية بين الطرفين.

وتابع خالد حافظ أن ضعف الانتصاب يرجع إلى أسباب نفسية، و80% أسباب عضوية، مثل: السكر وارتفاع الضغط، وأمراض القلب، ارتفاع الدهون الثلاثية، الخلل الهرموني، مؤكداً أن السكر له شهرة كبيرة كـ سبب عضوي مباشر لضعف الانتصاب لدى الرجال.

استشاري جراحة الذكورة أسباب فشل العلاقات الزوجية الضعف الجنسي برنامج صباح البلد صدى البلد ضعف الانتصاب

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