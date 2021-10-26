التضامن ومصر الخير و18 جمعية يوقعون بروتوكولا لتطوير 50 قاعة حضانة بأسيوط

ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وعدد 18 جمعية لتنمية المجتمع، وذلك للبدء في مشروع تطوير 50 قاعة بحضانات الجمعيات الأهلية ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات .

حضر توقيع البروتوكول مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وكريم علي منسق البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالوزارة ، والدكتور علاء صادق مدير مشروعات الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير، ومحمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط ، وممثلي 18 جمعية شريكة في المشروع.



وأكد محافظ أسيوط ، على أهمية البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى ، من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بالمحافظة ، من خلال تهيئة المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع حضارية مجهزة بالأثاث ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة، لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة .

ولفت إلى أهمية الاستثمار في البشر خاصة من مرحلة الطفولة لتشكيل سلوك الأطفال بشكل تربوى سليم، وتعليمهم الثقافة الصحيحية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، لديهم وتنمية الوعي السلوكي ليصبح جيلًا قادرًا على مواجهة التحديات العبور بمصرنا الحبية نحو المستقبل موجهًا الشكر للدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بالطفولة المبكرة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة مصر الخير، في دعم الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطن المصري يأتي في مقدمة توجيهات القيادة السياسية وخاصة في القرى الأكثر احتياجا من خلال دعمها بعدد من الخدمات وتوفير حياة كريمة للأسر بهدف خلق طفل سليم ومعاف ودعمه بالإمكانيات التعليمية والتربوية في بيئة آمنة وصحية.



وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي ، التي تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية ، حيث نعمل بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدى للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال.



وأشار الدكتور علاء صادق مدير مشروعات الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير ، إلى أن البرتوكول الذي تم توقيعه بين المؤسسة و18 جمعية شريكة، لتنفيذ تطوير إنشائي وصيانة شاملة لعدد 50 قاعة بـ 18 حضانة وتوفير أثاث لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة لمرحلة الطفولة المبكرة، وتدعيمها بوسائل تعليمية وألعاب تريفيهة فضلًا عن رفع قدرات الميسرات ومجالس إدارات الجمعيات ومديري الحضانت وكوادر مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى حملات توعية لأولياء أمور الأطفال لجميع المستجدات والتغذية السليمة والوقاية من فيروس كورونا ، وأهمية إلحاق أبنائهم بالحضانات.

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