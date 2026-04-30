الأنبا بشارة يختتم المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

اختتم نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم للكهنة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة.

سينمائية الطقوس

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها زيارة المتحف المصري الكبير، ثم ألقى الأب تيموثاوس نبيل محاضرة بعنوان "سينمائية الطقوس" والتي تعني "العلامات الظاهرة للطقس".

تلا ذلك، مجموعة كبيرة من المداخلات، والأسئلة المتنوعة التي عبرت عن تساؤولات كثيرة بداخل فكر الآباء الكهنة عن "أهمية الطقس".

واختتم اليوم بلقاء مع نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك حول "رعوية سر الإفخارستيا"، مؤكدًا أن دور الآباء الكهنة في رفع مستوى الوعي لدى المؤمنين بأهمية هذا السر المقدس، الذي هو أغلى وأروع عطية مجانية وهبها الله للإنسان.