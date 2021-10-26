فى مسلسلها الجديد .. ياسمين صبرى تكشف حقيقة تقديم قصة حياتها

كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن حقيقة ما يدور حول ان العمل الدرامى الجديد عن قصة حياتها والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت ياسمين صبرى في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر تلفزيون دبي : ان كل ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح وهى قصة مختلفة تماما عن قصة حياتى.

وأضافت ياسمين صبرى : ان العمل فكرتى وهو من تاليف محمد عبد المعطى وليس كما ردد البعض انه من تاليفى فاننى لست مؤلفة ولم ادرس التأليف حتى أقوم بهذا الامر.

وأوضحت ياسمين صبرى : اتمنى أن ينال العمل اعجاب الجمهور خاصة انه يناقش قضية مهمة وفكرته مختلفة ومؤثرة جدا.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، حيث بدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

عودة ياسمين

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

أحمد صالح

يذكر أن المخرج أحمد صالح ينشغل حالياً بتصوير حدوتة بعنوان "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، وهى بطلة نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وذلك بعدما قدم حدوتة "ماريونت" أيضاُ بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين.

وتواجد المخرج أحمد صالح للعام الخامس على التوالي في دراما رمضان المقبل، حيث قدم على مدار السنوات الماضية مسلسلات "ضل راجل" عام 2021 بطولة ياسر جلال ونور ونرمين الفقى، و"ليالينا 80" عام 2020 بطولة اياد نصار وغادة عادل وصابرين وخالد الصاوى، و"أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 بطولة النجم مصطفى شعبان