وفد الفيفا يشارك في مناقشات حول رعاية منتخب سيدات الكونغو الديمقراطية

التقى وفد الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقيادة الأمين العام فاطمة سامورا بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) - بحضور الرئيس المؤقت ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ، بالإضافة إلى وزير الرياضة والترفيه والمستشار الخاص لرئيس الدولة.



وعقدت المباحثات، التي جرت وسط أجواء من الود والإحترام وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني للسيدات في الكونغو الديمقراطية " الفهود الإناث" في تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات CAF مما أدى لتعبير اللاعبات عن مدى غضبهن وإحباطهن.

وقد حضر الاجتماع أغلبية الفريق الوطني للسيدات وأعربوا عن خيبة أملهم من الطريقة التي عومل بها الفريق من قبل السلطات الرياضية في البلاد.

وأعربت الأمين العام لــ" فيفا" في تصريحات إلى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ، عن أسفها واستيائها من التحيز الذي لحق باللاعبين الشباب ، بسبب التنسيق غير المناسب بين السلطات المحلية وسوء إدارة العمليات اللوجستية.

وأكدت سامورا أنه من المؤسف لدولة كرة قدم مهمة مثل الكونغو الديمقراطية أن ترى فريقها الوطني النسائي غير مؤهل من كأس الأمم الأفريقية للسيدات بطريقة وحشية وغير عادلة بعد أشهر من التحضير والتضحيات، بسبب التوترات السائدة بين بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ومكتب وزير الرياضة والترفيه.

في خضم المحادثات، قامت الحكومة بتقديم ضمانات بوضع آليات أفضل بين مكتب الوزير و بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ، وأن اللاعبات سيحصلن على الاهتمام الذي يستحقنه، مع التركيز علي إعطاء الأولوية لسلامتهم العامة.

بعد الاجتماع ، أعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ووفد FIFA على عقد مناقشات مفتوحة وصريحة ساعدت على تخفيف التوتر واستعادة الثقة بين اللاعبين، ومسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) والحكومة.

علي أن يتم دفع أموال الجائزة المستحقة لفريق السيدات الأول في الأيام المقبلة بعد المدفوعات المقدمة بالفعل لتغطية جزء من تكاليف نقل اللاعبات.