عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الفيفا يشارك في مناقشات حول رعاية منتخب سيدات الكونغو الديمقراطية

فيفا
فيفا

التقى وفد  الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقيادة الأمين العام فاطمة سامورا بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) - بحضور الرئيس المؤقت ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ، بالإضافة إلى وزير الرياضة والترفيه والمستشار الخاص لرئيس الدولة.  

وعقدت المباحثات، التي جرت وسط أجواء من الود والإحترام وذلك بعد خسارة المنتخب الوطني للسيدات في الكونغو الديمقراطية " الفهود الإناث" في تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات CAF مما أدى لتعبير اللاعبات عن مدى غضبهن وإحباطهن.

وقد حضر الاجتماع أغلبية الفريق الوطني للسيدات وأعربوا عن خيبة أملهم من الطريقة التي عومل بها الفريق من قبل السلطات الرياضية في البلاد.

وأعربت الأمين العام لــ" فيفا" في تصريحات إلى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ،   عن أسفها واستيائها من التحيز الذي لحق باللاعبين الشباب ، بسبب التنسيق غير المناسب بين السلطات المحلية وسوء إدارة العمليات اللوجستية.

وأكدت سامورا أنه من المؤسف لدولة كرة قدم مهمة مثل الكونغو الديمقراطية أن ترى فريقها الوطني النسائي غير مؤهل من كأس الأمم الأفريقية للسيدات بطريقة وحشية وغير عادلة بعد أشهر من التحضير والتضحيات، بسبب التوترات السائدة بين بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ومكتب وزير الرياضة والترفيه.

في خضم المحادثات، قامت الحكومة بتقديم ضمانات بوضع آليات أفضل بين مكتب الوزير و بمسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) ، وأن اللاعبات سيحصلن على الاهتمام الذي يستحقنه، مع التركيز علي إعطاء الأولوية لسلامتهم العامة.

بعد الاجتماع ، أعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ووفد FIFA على عقد مناقشات مفتوحة وصريحة ساعدت على تخفيف التوتر واستعادة الثقة بين اللاعبين، ومسؤولي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFA) والحكومة.

علي أن يتم دفع أموال الجائزة المستحقة لفريق السيدات الأول في الأيام المقبلة بعد المدفوعات المقدمة بالفعل لتغطية جزء من تكاليف نقل اللاعبات.

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ