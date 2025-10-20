مجدي عبد الغني يطالب بـ لجنة فض نزاعات

وجه مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، رسالة خاصة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "ألم يأن الأوان يكون عندنا لجنة فض المنازاعات زي العالم كله المتقدم في كرة القدم".

وكان قد قال الكابتن مجدي عبد الغني، إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وضعت أدوية المنشطات في جدول ومحدد ومعلن، يحظر على اللاعبين تناول هذه الأدوية.

وأضاف مجدي عبد الغني، في حلقة على فضائية "المحور"، أن الكابتن رمضان صبحي، تناول أدوية وتم الكشف عليه، ودخل في حالة جدل بسبب المنشطات.

وتابع: التحليل الأول أثبت وجود منشطات، ثم أجرى تحليل آخر وأثبت عدم وجود المنشطات، منوها أن قديما لم يكن هناك منشطات مثل الموجود حاليا.

وأوضح أن الفيتامينات لا تعتبر منشطات، وكنا نتناولها في البرتغال قبل لعب المباراة.