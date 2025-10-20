قائمة حاتم باشات “في حب هيليوبوليس.. تراث ومستقبل” تعلن برنامجها الانتخابي لأعضاء النادي

أعلنت قائمة “في حب هليوبوليس .. تراث ومستقبل” برئاسة اللواء حاتم باشات برنامجها الانتخابي، الذي يجسد رؤيتها الشاملة لتطوير نادي هليوبوليس العريق، والحفاظ على تاريخه المميز، وبناء مستقبل يليق بأعضائه وأسرهم.

وأكدت القائمة أن برنامجها الانتخابي يستند إلى رؤية واقعية وطموحة تشمل محاور رياضية وثقافية وخدمية واجتماعية، إلى جانب خطة متكاملة لتنمية موارد النادي بما يضمن استدامة التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشددت قائمة “في حب هليوبوليس .. تراث ومستقبل” على أن خدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم تمثل محور اهتمامها الأول، مؤكدة أنها تعمل بروح الفريق والخبرة لإعادة المكانة المستحقة لنادي هيليوبوليس كأحد أعرق المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر.

وأوضحت القائمة أن التواصل المباشر مع الأعضاء يعد من الركائز الأساسية في برنامجها، مشيرة إلى حرصها على عقد جولات وندوات مستمرة داخل أروقة النادي، للإجابة عن استفسارات الأعضاء والاستماع إلى مقترحاتهم، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والمشاركة هما الأساس في صياغة مستقبل النادي.

وأكد اللواء حاتم باشات، المرشح على منصب الرئيس أن البرنامج الانتخابي يعبر عن خبرات طويلة وواقع ملموس من العمل الجاد والالتزام، مشيرًا إلى أن هدف القائمة هو أن يظل نادي هليوبوليس نموذجًا في الإدارة الرشيدة، والتميز الرياضي، والأنشطة الثقافية والاجتماعية المتكاملة.

واختتم باشات تصريحه بالتأكيد على أن أعضاء النادي هم شركاء وجوهر رؤيتنا ، وأن القائمة تسعى لأن تكون حلقة وصل حقيقية بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، تحت شعارها: “في حب هليوبوليس .. تراث ومستقبل”.

وتضم القائمة الأسماء التالية:

- الرئيس : حاتم باشات

• نائب الرئيس: الكابتن نجوى غراب، بطلة السباحة العالمية

• أمين الصندوق: عماد المسيري

• الأعضاء فوق السن: عمرو صدقي، حسام نصار، السفيرة ماجدة شاهين، هبة فهيم، محمد مأمون، خالد بدران، رامي كرم

• الأعضاء تحت السن: سيف هشام، مريم سامي