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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إحباط تهريب 5 مليون قرص امفيتامين بميناء جدة

السعودية
السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة.

ووفقا لصحيفة عكاظ، قال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة".

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كما أوضح أن العملية تمت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتم القبض على مستقبليها في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

السعودية الرياض السلطات السعودية مكافحة المخدرات ميناء جدة هيئة الزكاة والضريبة المديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي امفيتامين

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