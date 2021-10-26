المبادرات الرئاسية الصحية بالقليوبية.. علاج الأمراض المتوطنة وتنفيذ 222 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الـ7 سنوات الماضية العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحت شعار 100 ميلون صحة والتى تستهدف فى المقام الأول القضاء على الأمراض وتحسين صحة المواطنين.

وتنوعت هذه المبادرات منها علاج فيروس سى ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتطيعم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ولم تتوقف المبادرات الصحية عند هذا الحد فقط بل امتدت أيضا للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس الابتدائية ، بالإضافة الى اطلاق مبادرة صحة المرأة ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.



ومنذ اطلاق المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة حرصت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية على تنفيذ كل مبادرة فى مراحلها المختلفة واستهدفت المبادرات جميع سكان المحافظة على مستوى القرى والمدن.



وفيما يخص مبادرة صحة المرأة فقد نجحت المبادرة فى الكشف على (1238390) منهم زيارة لأول مرة (879420) ، حيث تعد المبادرة حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



بينما نجحت مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي فى الكشف على (84618) منهم (72693) اعتلال كلوي واستهدفت المبادرة، جميع المواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عاما ممن يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري.



ونجحت مبادرة الأنيميا لطلاب المدارس فى الكشف على (203629) طالب وذلك التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، واستهدفت المبادرة تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، والسمنة".



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الهدف من المبادرة إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الإبتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.



وأكد المحافظ أهمية دور الإخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي، لتحديد إجراءات وطرق العلاج، معربا عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا.



من جانبه أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية زيادة أماكن الفرق المتنقلة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة لتلقي لقاح كورونا ونشر تلك الأماكن بالأسماء على صفحة مديرية الصحة الرسمية فيس بوك تيسيراً على المواطنين وسرعة تلقي اللقاح ومنعا للزحام في المراكز مما يؤثر على تأدية الخدمة لكافة المواطنين.



من ناحية اخرى تعد مبادرة حياة كريمة التى أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أهم المبادرات التى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف المصري ، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

وقال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هي مشروع قومي كبير سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، الذي تشهده جميع القطاعات.



واشار محافظ القليوبية أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مركز ومدينة شبين القناطر وتستهدف تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابع بمركز شبين القناطر حيث جارى تنفيذ 222 مشروعا خدميا بتكلفة 5.5 مليار جنيه ، بالإضافة الى تنفيذ مشروع تبطين 32 ترعة بأطوال 136 كليو متر بتكلفة نصف مليون جنيه داخل قرى مركز شبين القناطر وتطوير واعادة تأهيل 1688 منزل ضمن مبادرة سكن كريم للمواطنين.