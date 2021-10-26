نصائح ذهبية لمنع زيادة الوزن خلال الطقس البارد

نحتاج قبل اقتراب فصل الشتاء والطقس البارد إلى معرفة بعض النصائح البسيطة، حتى نتجنب زيادة الوزن التي تحدث في نهاية فصل الشتاء، بسبب تأثير الطقس علينا ومحاولة الحصول على الدفء من استهلاك الأطعمة والأكلات.

طرق تجنب زيادة الوزن فى الطقس البارد





قال خبير التغذية الروسي انطون بيردوف، إنه خلال فترة الطقس البارد فإن نشاطنا البدني يقل، حيث نمضي وقتا أقل في الهواء الطلق وجسمنا يطلب باستمرار الطعام وهذا أمر طبيعي، ولكن يمكن التغلب على هذا الأمر باستهلاك الأطعمة الصحية بديلة عن الأطعمة الدهنية التي تسبب في زيادة الوزن.





وأضاف بيردوف خلال لقاء مع "سبوتنيك"، بأن الجسم مع اقتراب وبداية الطقس البارد حتاج إلى تناول الأطعمة الدهنية التي بدورها تؤدي لزيادة الوزن، ولكن يمكن استهلاك بعض الأطعمة الصحية البديلة أن تكسب الجسم الدفء اللازم، وتجنب زيادة الوزن.

طرق تجنب زيادة الوزن في الطقس البارد





وتابع بيردوف، أنه بالنسبة لاختيار الأطعمة خلال هذه الفترة لمنع زيادة الوزن، يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأخرى مماثلة صحية، فعلى سبيل المثال يمكن استبدال رقائق البطاطس أعواد الخضار مع الحمص و استبدال الشوكولاته بالفواكه.



وأوضح بيردوف، أنه يجب التحكم في الاستهلاك وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بنسبة 10-15% من القيمة اليومية العادية، مع الالتزام بنسبة 30% بروتين و30% دهون و40% كربوهيدرات خلال الطقس البادر في الشتاء.