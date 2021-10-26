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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل تعزيز "السلام الدافئ" مع الأردن

يائير لابيد
يائير لابيد

 أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمكنت من تحقيق ما تصفه بسلام دافئ مع الأردن.

 

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: "نحتفل اليوم بمرور 27 عامًا على السلام بين إسرائيل والأردن. الأردن شريك استراتيجي رئيسي لإسرائيل والملك عبد الله زعيم إقليمي مهم"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

وأضاف لابيد "في الأشهر الماضية، حولنا سلامنا البارد مع الأردن إلى سلام دافئ من الصداقة والتعاون. سنواصل العمل على تعزيز العلاقة بين بلدينا وشعوبنا".

 

جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي وقعا، عام 1994، اتفاقية وادي عربة للسلام، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة ملاحق في الاتفاقية تحدد وضعية هذه الأراضي، وتخضع مناطق الباقورة  والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة، وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها، قبل أن يقرر الأردن عدم تجديد الاتفاقية في ذلك الصدد في 2019.

 

ووافقت حكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت قبل أشهر على طلب أردني بالحصول على إمدادات إضافية من المياه، بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين بهذا الشأن عام 2010، انبثقت عن اتفاقية وادي عربة.

 

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن الرئيس يتسحاق هرتسوج زار العاصمة الأردنية عمّان سرا أواخر أغسطس الماضي والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

كما أكد ملك الأردن خلال حوار سابق مع محطة "سي إن إن" الأمريكية أنه سبق له أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس، وأنه شعر بالتشجيع ووجود تفاهم أفضل مع إسرائيل.

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