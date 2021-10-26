عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: لن نتنازل عن حقوقنا في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

ميشال عون
ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل.

 

وتخوض إسرائيل ولبنان، منذ أكتوبر الماضي، محادثات بوساطة أمريكية لحل قضية المناطق المتنازع عليها.

وأعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

ورفض عون اقتراحات الوسيط الأمريكي والتي تطالب بإجراء مفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

 

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

 

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

لبنان .. 6 وفيات و527 إصابة جديدة بكورونا

عون: لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان

إسرائيل لبنان الرئيس اللبناني عون المفاوضات حدود

ترشيحاتنا

صفقة مع شركة تأجير سيارات ترفع قيمة "تسلا" السوقية لأكثر من تريليون دولار

مئوية آخر إمبراطور.. كيف ساهمت الجالية الإيرانية في تاريخ مصر؟

تحذير عاجل.. واتساب يتوقف نهائيا على 53 هاتفا ذكيا.. تعرف عليها

كيف تقضي الصلوات الفائتة؟.. أمران يمحو الله بهما عنك ما مضى

السعودية.. إحباط تهريب 5 مليون قرص امفيتامين بميناء جدة

قرار باطل.."الصحفيين العرب" يدين تصنيف الاحتلال الإسرائيلي 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ