أهالى قرية عبدالغفار عقيلة في المنيا يستغيثون من تهالك الرصف منذ عدة سنوات

اشتكى أهالي قرية عبدالغفار عقيله التابعة الى مركز مغاغة فى محافظة المنيا ، من تهالك الطرق منذ عدة سنوات ، وسط معاناة الأهالي؛ لعدم إدراج المسئولين لشوارع المنطقة ، ضمن خطط الرصف.



وقال المواطن نصر عبد الله الربيعى ، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن اهالي قرية عبدالغفار عقيله التابعة الى مركز مغاغه فى محافظة المنيا من تهالك الرصف فى شوارعها وعدم صلاحيتها للسير عليها ، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".



وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الشوارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء ومياه الأمطار التى تغرق الشارع دائما ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام".

وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشوارع لتسهيل حركة الأهالى.



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