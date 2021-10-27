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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية عبدالغفار عقيلة في المنيا يستغيثون من تهالك الرصف منذ عدة سنوات

صدى البلد

اشتكى أهالي قرية عبدالغفار عقيله التابعة الى مركز مغاغة فى محافظة المنيا ، من تهالك الطرق منذ عدة سنوات ، وسط معاناة الأهالي؛ لعدم إدراج المسئولين لشوارع المنطقة ، ضمن خطط الرصف.


وقال المواطن نصر عبد الله الربيعى ، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن اهالي قرية عبدالغفار عقيله التابعة الى مركز مغاغه فى محافظة المنيا من تهالك الرصف فى شوارعها  وعدم صلاحيتها للسير عليها ، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الشوارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء ومياه الأمطار التى تغرق الشارع دائما ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام".

 

وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشوارع لتسهيل حركة الأهالى.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا خطط الرصف تهالك الطرق رصف الشوارع تهالك الرصف تدمير السيارات

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