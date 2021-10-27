كنا نلعب للفوز.. ماذا قال هيثم شعبان بعد تعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة

أبدى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم أمام الجونة، أمس.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "كنا نلعب للفوز ولكن المباراة كانت صعبة، وفرصنا كانت أخطر، ولكن لم يكن هناك توفيقا، ولكن الأداء كان جيدًا على مستوى الروح والأداء ولكن لم نحصل على ما نريد".

وأتم المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا: "كبداية موسم الأداء مُطمئن ونستطيع البناء عليه ونظهر بصورة جيدة، راضٍ بحد كبير عن الأداء وكان هناك انضباط تكتيكي كبير ونتطلع للأفضل خلال الفترة المقبلة".