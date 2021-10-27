إدمان المراهقين للمخدرات.. سوء المعاملة في المنزل وضعف السيطرة على الانفعالات من أهم الأسباب .. وكيفية التخلص منه

المراهقون يتعاطون المخدرات المختلفة

إدمان المخدرات يسمم المجتمع بأسره

توافر الأدوية في الحي والمجتمع والمدرسة يسبب الإدمان

صحح معتقدات طفلك الخاطئة وعلمه ألا يتبع الجمهور



يؤدي تعاطي المخدرات إلى آثار ضارة وطويلة الأمد على الصحة العاطفية والجسدية والعقلية للمراهق وتعطيل البيئة الأسرية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نتائج سلبية في التعليم والتوظيف والإسكان والعلاقات.

علامات تعاطي المخدرات في سن المراهقة

وفقا لما نشره موقع هيلثى، أن العلامات والأعراض قد تختلف من تعاطي المخدرات في المراهقين مختلفة ، فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي تشير إلى تعاطي المخدرات لدى المراهقين، قد يظهر على الطفل بعض أو معظم هذه العلامات.

1. العلامات الجسدية

خمول

تغيير في أنماط النوم

شكاوى صحية متكررة

عيون حمراء أو محتقنة بالدم واتساع حدقة العين

سعال طويل الأمد

الاستخدام المفرط لمعطرات الفم لتغطية الروائح

نزيف أنفي متكرر

الحروق غير المبررة



2. العلامات العاطفية

تغيير الشخصية

تقلبات مزاجية متكررة ومتطرفة

جنون

سلوك غير مسؤول

احترام الذات متدني

حكم ضعيف

كآبة

الميول الانتحارية

سرقة الأموال من الأصدقاء والعائلة

فقدان الاهتمام بالهوايات والأنشطة

اتخاذ موقف دفاعي فيما يتعلق بالأفعال والأنشطة

تفسيرات غير معقولة عن مصدر المال

فقدان أو فقدان الممتلكات الرئيسية



3. الأسرة

قواعد الانهيار

بدء الحجج

زيادة الغياب عن المنزل

كثرة الكذب

تقديم تفسيرات غير واقعية

الانسحاب من الأسرة

يحجمون عن تقديم أصدقائهم للعائلة



4. المدرسة

انخفاض الاهتمام بالدراسات

تصرف سلبي

انخفاض في الدرجات

مشاكل في الحفاظ على الانضباط

كثرة الغياب عن المدرسة

النوم في الفصل

انخفاض الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية



5. الاجتماعية

تكوين صداقات مع مراهقين أقل اهتمامًا بالأنشطة المنزلية والمدرسية

مكالمات وزيارات سرية من الأصدقاء

إيجاد مشاكل في إتباع القوانين

تغييرات مفاجئة في اختيار الملابس والموسيقى

قد تشير علامات تعاطي المخدرات هذه في بعض الأحيان إلى بعض المشكلات الأخرى. إذا كنت تشك في أن طفلك يتعاطى المخدرات ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لاستبعاد أي حالات جسدية أساسية.



لماذا المراهقون يتعاطون المخدرات؟



هناك عوامل مختلفة قد تدفع المراهقين إلى تعاطي المخدرات. فيما يلي بعض منهم.

التفكير غير الناضج ، مثل اعتبار الأدوية رائعة

العنف المنزلي

سوء المعاملة في المنزل

مرض عقلي

تعاطي المخدرات في المنزل

الضعف الجيني الموروث

ضعف السيطرة على الانفعالات

حاجة ماسة للإثارة

كآبة

قلق

توافر الأدوية في الحي والمجتمع والمدرسة

الضغط الفردي

الخوف من عدم الملاءمة



الأدوية الشائعة التي يسيء إليها المراهقون



المراهقون يتعاطون المخدرات المختلفة - الأدوية المتاحة بشكل قانوني وكذلك الأدوية المتاحة بشكل غير قانوني. تشمل الأدوية المتاحة قانونًا الكحول ، والأدوية الموصوفة ، والمستنشقات (أبخرة من الغراء ، والهباء الجوي ، والمذيبات) ، والسعال بدون وصفة طبية ، والبرد ، والنوم ، وأدوية النظام الغذائي. في المقابل ، تشمل الأدوية المتاحة بشكل غير قانوني الماريجوانا ، والكوكايين ، والكراك ، والسرعة ، و LSD ، و PCP ، والمواد الأفيونية ، مثل الهيروين ، ومسكنات الألم الأفيونية ، والعقاقير المصممة ، مثل الإكستاسي.

آثار تعاطي المخدرات على المراهقين



لتعاطي المخدرات آثار ضارة على الناس من جميع الفئات العمرية ومع ذلك ، في سن المراهقة ، غالبًا ما تظهر بعض التداعيات طويلة الأمد لتعاطي المخدرات. وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن أدمغة الأطفال الصغار تتطور حتى منتصف العشرينات من العمر.

يمكن أن يؤثر استهلاك الأدوية على كيفية تطور دماغ الشخص ، وخاصة قشرة الفص الجبهي ، وهي جزء من الدماغ مسؤول عن اتخاذ القرار. قد يغير الطريقة التي يميز بها الطفل بين الخير والشر. قد يجعلهم أيضًا أكثر عرضة لاتخاذ خيارات خاطئة ويؤدي إلى القيادة المتهورة ، والجنس غير الآمن ، وما إلى ذلك.



كلما بدأ المراهق في تعاطي المخدرات مبكرًا ، زادت فرصه في الاستمرار في تعاطيها لفترة أطول وفي النهاية يصبح مدمنًا عليها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشباب الذين يتعاطون المخدرات أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة في مرحلة البلوغ.

فيما يلي الآثار قصيرة المدى المحتملة لتعاطي المخدرات على المراهقين:

تغيرات في الشهية

اليقظة

تغيرات في معدل ضربات القلب

ضغط الدم المتغير

تغيرات في المزاج

عنف

إصابة

خطر الصدمة

نوبة قلبية

السكتة الدماغية

ذهان

جرعة مفرطة

موت

تشمل الآثار المحتملة طويلة المدى

أمراض القلب أو الرئة

سرطان

مرض عقلي

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

التهاب الكبد

بالنسبة لبعض المراهقين ، يمكن أن يغير تعاطي المخدرات طريقة عمل أدمغتهم. تظهر العلامات التالية إذا كان هناك أي تأثير على قدرات معالجة الفكر في الدماغ.



يتعارض مع الطريقة التي يختبرون بها ملذات الحياة الطبيعية ، مثل الطعام والجنس.

عدم القدرة على إدارة مستويات التوتر لديهم

مهارات الحكم الضعيفة

صعوبة التعلم وتذكر الأشياء

يمكن أن تجعل هذه التغييرات من الصعب على المراهقين الإقلاع عن هذه العادة حتى عندما يعترفون بأنها ضارة بصحتهم.

دور الوالدين في منع تعاطي المخدرات عند المراهقين



تبدأ الوقاية من تعاطي المخدرات من الوالدين ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يمكن أن تساعدك الخطوات التالية في منع المراهقين من تعاطي المخدرات.

قم بإجراء محادثات هادفة مع طفلك تحدث واستمع إليها.

حدد السن المناسب الذي يجب أن تتحدث معه عن الأدوية وآثارها الجانبية.

ساعدهم على اتخاذ خيارات جيدة.

اشرح لهم أهمية تكوين صداقات جيدة.

علم ابنك المراهق طرق البقاء حازمًا وقل "لا".

قدم لهم التوجيه.

اقضِ وقتًا ممتعًا معهم.

قدوة يحتذى بها - لا تستخدم المخدرات والمواد الأخرى

كن ثابتًا وحازمًا وإيجابيًا بشأن عائلتك

صحح معتقدات طفلك الخاطئة وعلمه ألا يتبع الجمهور.

تجنب مشاهدة الأفلام والعروض التي تضفي بريقًا على تعاطي المخدرات أو تطبيعه.

اشرح لهم أهمية أن تكون مسؤولاً.

اجعلهم مشغولين بالأنشطة الجذابة

شجعهم على المشاركة في برامج المستشفي أو المجموعة

إدارة تعاطي المخدرات في سن المراهقة



في جامعة ميشيغان الصحة تقترح البروتوكولات التالية لإدارة تعاطي المخدرات في سن المراهقة.

إذا علمت بتعاطي المخدرات في سن المراهقة ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التحدث إلى المراهق حول المشكلة.

اجلسهم وتحدث معهم واشرح لهم لماذا لا يتعاطون المخدرات.

لا تستخدم الكلمات المهينة أو المهينة أو الانتقامية.

كن داعمًا لهم وأكد لهم أنك ستساعدهم خلال عملية الإقلاع عن التدخين.

قد تؤدي البيئة المعادية والمحادثات غير السارة إلى إبعاد المراهق عنك. لذا ، ابق هؤلاء تحت المراقبة.

إذا لم تكن مرتاحًا لمناقشة هذا الموضوع الحساس مع ابنك المراهق ، فلا تتردد في طلب المساعدة من المتخصصين في الرعاية الصحية أو علماء النفس أو الأطباء النفسيين.

أفهم أن نوع العلاج من تعاطي المخدرات يعتمد على مستوى الإدمان.

إذا كان المراهق قد جرب المخدرات من حين لآخر فقط ، فيمكن أن تساعده محادثة صريحة وصادقة معه. اسأل عما إذا كان هناك شيء ما أو شخص ما يجبره على اتخاذ قرار خاطئ بتجربة المخدرات.

إذا كان المراهق يعاني من اضطراب تعاطي المخدرات ، فيجب أن يعاينه طبيب أو مستشار أو كلاهما.

إذا كان المراهق يعتمد جسديًا على العقار ، فسيحتاج إلى علاج لإزالة السموم أو علاج يستخدم دواء آمنًا ليحل محله.

يساعد الجمع بين العلاج الدوائي والاستشارة الفردية أو العائلية في الحصول على نتائج أفضل. ليس من غير المألوف أن يعود المراهقون إلى استخدام هذه المادة. يجب ألا تحكم على ابنك المراهق إذا حدث ذلك وأن تكون داعمًا له. كن مستعدًا لهذه النكسات ، فليس من السهل ترك الإدمان.

إدمان المخدرات يسمم المجتمع بأسره ابدأ في تعزيز أهمية الابتعاد عن المخدرات منذ سنوات ما قبل المراهقة لطفلك. إذا وقع المراهق في عادة تعاطي المخدرات ، فحاول التخلص من هذه العادة في مهدها ، ولا تتردد في طلب المساعدة المتخصصة إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا التفكير في العلاج الأسري ، حيث تطلب الأسرة بأكملها التوجيه بشأن إدارة الموقف بشكل أفضل