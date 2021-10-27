انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

يؤدي تعاطي المخدرات إلى آثار ضارة وطويلة الأمد على الصحة العاطفية والجسدية والعقلية للمراهق وتعطيل البيئة الأسرية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نتائج سلبية في التعليم والتوظيف والإسكان والعلاقات،ويرجع انتشار تدخين المراهقين فى الوقت الحالى لعدد من الأسباب نستعرضها فى السطور التالية :

لماذا المراهقون يتعاطون المخدرات؟

إدمان المراهقين



وفقا لما نشره موقع هيلثى، هناك عوامل مختلفة قد تدفع المراهقين إلى تعاطي المخدرات. فيما يلي بعض منهم.

التفكير غير الناضج ، مثل اعتبار الأدوية رائعة

العنف المنزلي

سوء المعاملة في المنزل

مرض عقلي

تعاطي المخدرات في المنزل

الضعف الجيني الموروث

ضعف السيطرة على الانفعالات

حاجة ماسة للإثارة

كآبة

قلق

توافر الأدوية في الحي والمجتمع والمدرسة

الضغط الفردي

الخوف من عدم الملاءمة

دور الوالدين في منع تعاطي المخدرات عند المراهقين

إدمان المراهقين



تبدأ الوقاية من تعاطي المخدرات من الوالدين ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يمكن أن تساعدك الخطوات التالية في منع المراهقين من تعاطي المخدرات.

قم بإجراء محادثات هادفة مع طفلك تحدث واستمع إليها.

حدد السن المناسب الذي يجب أن تتحدث معه عن الأدوية وآثارها الجانبية.

ساعدهم على اتخاذ خيارات جيدة.

اشرح لهم أهمية تكوين صداقات جيدة.

علم ابنك المراهق طرق البقاء حازمًا وقل "لا".

قدم لهم التوجيه.

اقضِ وقتًا ممتعًا معهم.

قدوة يحتذى بها - لا تستخدم المخدرات والمواد الأخرى

كن ثابتًا وحازمًا وإيجابيًا بشأن عائلتك

صحح معتقدات طفلك الخاطئة وعلمه ألا يتبع الجمهور.

تجنب مشاهدة الأفلام والعروض التي تضفي بريقًا على تعاطي المخدرات أو تطبيعه.

اشرح لهم أهمية أن تكون مسؤولاً.

اجعلهم مشغولين بالأنشطة الجذابة

شجعهم على المشاركة في برامج المستشفي أو المجموعة