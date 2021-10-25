صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تمكننا من تقليل نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات

أشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جهود اللاعب محمد صلاح في ملف مكافحة وعلاج الإدمان، منذ 2018، حيث إنه يشارك بإيجابية كمتطوع في حملات "أنت أقوى من المخدرات"، منوهاً أن أحد المتعافين من المخدرات حقق بطولة الجمهورية في الكيك بوكس.

وأكد عمرو عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، على استمرار تكثيف حملات صندوق مكافحة الإدمان، للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن تم الكشف على 900 سائق حافلات مدرسية خلال أول أسبوعين من العام الدراسي، وتبين أن هناك 12 سائق منهم يتعاطى المخدرات، وبالفعل تم إحالتهم إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وتابع عمرو عثمان أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية لا تتعدى الـ 1.2%، مؤكداً: "تمكننا من تقليل نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات".

ونوه مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن وزارة الصحة أعلنت إغلاق 59 مركزاً خاصاً مخالفاُ لعلاج الإدمان بـ 6 محافظات خلال شهر، مشيراً إلى أن الدولة توفر كافة الخدمات العلاجية اللازمة لمرضى المخدرات في سرية تامة ومجاناً، من خلال التواصل على 16023.

وأردف عمرو عثمان عن وجود 27 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة، منوهاً أن هذا المركز يقدم العلاج المجاني.