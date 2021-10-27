صبا مبارك تعود إلي بيروت لتصوير مسلسل عنبر 6

نشرت النجمة صبا مبارك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك في الصورة باطلالة صباحية و علقت قائلة:" رجعت للشغل في بيروت…عنبر 6 “

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.