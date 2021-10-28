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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثاني

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين على أولوية مجلس النواب لإصدارها خلال دور الإنعقاد الثانى.

 

وأشار أبو الحمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون الإيجار القديم ، خاصه فيما يتعلق بالتجارى والمهنى والحكومى.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

 

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

مجلس النواب دور الإنعقاد الثانى قانون الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان

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