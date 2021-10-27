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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشجيعًأ لنشر الرقعة الخضراء.. سلطنة عمان تبدأ فعاليات احتفالها بـ يوم الشجرة

صدى البلد

في إطار الاحتفال بمناسبة يوم الشجرة ، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، تنطلق اليوم فعاليات بلدية مسقط بسلطنة عمان لمواكبة المناسبة، وإبراز أدوارها التوعوية في المجال؛ حيث ستنفذ برامج متكاملة تُعنى بترسيخ الأهداف المتمثلة في الإعتناء بموضوع التشجير والمتنزهات، وغرس الأشجار تشجيعًأ لنشر الرقعة الخضراء بالمكان المحيط.

 

وبحسب جريدة الشبيبة تبدأ البلدية (اليوم) لقائها مع جمعية المرأة العمانية بالعامرات، وستقدم من خلال اللقاء برنامج يتضمن موضوع العناية بنباتات الزينة المنزلية، وكيفية الإهتمام بالحدائق المنزلية لتكون بيئة صحية وخالية من الحشرات والقوارض.

 

كما يشمل برنامج اللقاء سلسلة من الفعاليات المتنوعة من بينها فقرة توعوية تعريفية عن أهمية المسطحات الخضراء بيئيا وصحيا، وعرض فيديو توعوي، إضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة حول الحدائق والنباتات المنزلية، وسيصاحب الفعالية معرضا لتعريف المشاركين بأهمية هذه الحدائق والطرق السليمة للاعتناء بها صحيًا، كما يتضمن اللقاء تنفيذ ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وستقوم البلدية بهذه المناسبة بتوزيع شتلات لبعض نباتات الزينة، والنباتات الداخلية على المشاركين.

 

تولي بلدية مسقط اهتمامها للاحتفال بهذا اليوم، وذلك من أجل التأكيد على مكانة وأهمية زراعة الأشجار والنباتات، وبث الوعي البيئي لدى الأفراد؛ لما للشجرة من فوائد بيئية واقتصادية وجمالية، حيث أصبحت مدن العالم تتنافس في نشر الرقعة الخضراء، وبث الوعي البيئي وغرس المفاهيم الصحيحة للحفاظ عليها بطرق الإستدامة المثلى.

 

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية مسقط تواصل تنفيذ جدول فعالياتها للإحتفال بالمناسبة، حيث سيكون الإحتفال بجمعية المرأة العمانية بالقرم يوم الأحد المقبل.

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يوم الشجرة بلدية مسقط سلطنة عمان جمعية المرأة العمانية لحدائق المنزلية

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