شاهد.. إعصار شاهين يُغرق شوارع العاصمة العمانية مسقط

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان، إعصار شاهين يُغرق شوارع العاصمة العمانية مسقط.

ووفقا للتقرير، غمرت المياه شوارع العاصمة العمانية مسقط أمس الاثنين بعد أن ضرب إعصار شاهين عدة مناطق من سلطنة عمان.

وقد أسفر الإعصار عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينما أشارت مصادر إيرانية إلى فقدان عدد من الصيادين.

وقالت السلطات في سلطنة عمان إنها عثرت على جثة رجل كان قد اختفى عندما جرفته مياه الفيضانات عندما كان داخل سيارته.

وكانت وسائل الإعلام قد أشارت يوم الأحد الماضي إلى غرق طفل ومقتل مقيمين أجنبيين في انهيار أرضي عند وصول العاصفة إلى اليابسة.