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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تحبط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

صدى البلد

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بالتنسيق مع مصالح الأمن، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.


وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني الجزائري اليوم ا"لأربعاء"، شملت الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أكتوبر الجاري، قدرت كمية المضبوطات بـ 625 كيلوغرام من الكيف المعالج.

 

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية تم توقيف 21 تاجر مخدرات بحوزتهم 42968 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

 

وأوقفت مفارز للجيش، 161 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

 

وضبطت ذات المفارز، 9 مركبات و228 مولدا كهربائيا و101 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات.

 

كما تم ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و35 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

 

وتم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 12 بندقية صيد و4543 خرطوشة و60,5 قنطار من مادة التبغ بكل من خنشلة وسطيف وباتنة والوادي وبسكرة.

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مفارز مشتركة للجيش الجزائري المغرب الحدود مع المغرب وزارة الدفاع الوطني مخدرات

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