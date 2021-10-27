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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي لبناني ينتقد جورج قرداحي علي تصريحاته بشأن الحوثيين

جورج قرداحي
جورج قرداحي

صرح الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب، رداً على تصريحات وزير الاعلام اللبناني ⁧‫جورج قرداحي‬⁩ المسيئة للمملكة العربية السعودية و للدول العربية، حيث قال إنها تدل على الإساءة إلى الأشقاء العرب ،  والدفاع عن عصابات إرهابية حوثية تقصف قبلة المسلمين وتهدد أمن العائلات السعودية والمقيمين و امن الخليج .

 

وأضاف في تصريحات لصدي البلد قائلا :  لم ننسى يا ⁧‫جورج التضحية و التعب والجهد والدفاع عن كل العرب من أشقائنا ابطال وجرحى وشهداء ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ و ⁧‫الإمارات العربية المتحدة‬⁩ وهم يدافعون عن كل العرب وعن الشعب اليمني من عصابة إرهابية حوثية هدفها تنفيذ اجندات ايرانية في المنطقة.

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التفاصيل الكاملة لأزمة جورج قرداحي حول السعودية.. بيروت تنتفض وتوضح موقفها من تصريحاته.. اليمن يحتج بشكل رسمي: كلام يظهر جهلا فاضحا.. والوزير اللبناني: لم أخطئ وتعليقاتي قديمة

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وتابع :جورج قرداحي‬⁩ الذي يرى ⁧‫لبنان‬⁩ من زاويته، من زاوية دولاراته وأمواله ورفاهيته، ويتغنى بأن الحوثيّون يدافعون عن أنفسهم ‏لم يفسّر لنا أي دفاع هذا الّذي يتمّ بقصف المملكة، ولم يشرح لنا الدور الإيراني والتمدد وماذا يعني أن تحتل دولةٌ أربع عواصم عربية.

 

واعتبر جورج قرداحي، خلال برنامج «برلمان الشعب»، أنّ مليشيا الحوثي يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف».

 

وقال إنّ : الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».

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