بسبب تصريحات قرداحي.. الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني

استدعت الكويت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفضها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن السعودية والحرب في اليمن.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أعربت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، عن استنكار ورفض البلاد الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.

وقالت الخارجية الكويتية إن قرداحي اتهم البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه، والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في هذا البلد الذي يعاني من انتهاكات الحوثيين.

ولفت بيان الخارجية إلى أن هذا يعد خروجًا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلاً عن الدور المحوري المهم للسعودية والإمارات والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وعلى إثرها، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولاتمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، علق في وقت سابق من اليوم الأربعاء مجددًا على تصريحاته بشأن السعودية والحرب في اليمن، عقب اجتماع عقده المجلس الوطني للإعلام.

وقال قرداحي إن الحلقة التي أثارت الجدل مؤخراً تم تصويرها في 5 أغسطس أي قبل تعيينه وزيرًا، مؤكدًا أن تصريحاته حول السعودية واليمن لا تعكس وجهات نظر الحكومة.

وأضاف قرداحي: "عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أخبره إنني اليوم جزء من حكومة متراصة ولا يمكن أن أتخذ قرارا منفردا".

وأشار إلى أن تصريحاته عن حرب اليمن لم يكن طرفًا فيه بل قاله كصديق، مؤكدا أنه ملتزم بالبيان الوزاري ولم يهاجم ولم يشتم يومًا السعودية والإمارات ولا ينكر جميل المملكة.

وحسب موقع "لبنان 24"، قال قرداحي "لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر.. ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه".

يذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ناقش اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا؛ الأزمة التي أثارها وزير الإعلام، جورج قرداحي.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبناني، أكد ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون، "أننا حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية، وننأى بأنفسنا عن الصراعات".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى أطيب العلاقات مع الدول العربية والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية بالقول: "الرئيس عون طلب مني التأكيد على أن كلام وزير الإعلام لا يمت للحكومة بصلة بل هو رأي شخصي".

وقال ميقاتي: "أتمنى أن يكون هذا الموضوع قد انتهى".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن هناك مساعي لإعادة اجتماع مجلس الوزراء وفي ملف المرفأ القضاء يقوم بدوره كاملاً بلا أي تدخل سياسي فيه ولكن عليه تصحيح مساره".

فيما أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أنه وجه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات قرداحي.

وعلقت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، قائلة في بيان: "صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر أمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في بيانه الصادر، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية اللبنانية أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الارهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي لازالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة اشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".