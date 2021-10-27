المؤبد لـ شقلباظ وشنطة والنص و2 آخرين في سرقتهم رواتب مدرسة بالإكراه

قضت الدائرة ٢٠ بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام ، وجوزيف إدوارد، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة ٥ متهمين بينهم سيدة بالسجن المؤبد، لاتهامه بسرقة رواتب موظفين مدرسة بالاكراه من موظفة ومدرس بعد صرفهم من بنك في أكتوبر.



كان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ٦٦٠٢ لسنة ٢٠١٣ جنايات أول اکتوبر، والمقيدة برقـم 5144 لسنة ۲٠١٣ کلی جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من محمود ا ع وشهرته محمود شقلباظ، وأحمد ف ع س وشهرته أحمد شنطة، وكريم ف ا م وشهرته كرم النص، ومحمد م ع ع، وعبير ر ع م، 30 سنة – صاحبة مصنع ملابس - لأنهم في يوم ٢٨ يوليو ٢٠١٣ بدائرة قسم أول أکتوبر محافظة الجيزة قام المتهمون من الأول إلي الرابع بسرقة المبلغ النقدي وخاتم شعار الجمهورية الخاصيين بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي والمبلـغ النقدي والمنقولات الخاصين بالمجني عليها نعمات ا ع ع عـن طريق الاكراه الواقع عليها وعلى المجنى عليه عبد المنعم ح ع بأن قاموا باعتراض طريقهم حال استقلالهم سيارتهما في الطريق العام بعد تتبعهم لهما عقب قيامها بصرف المبلـغ النقدي محل واقعة السرقة من أحد البنوك ، وقاموا بتهديدهم بأسلحة نارية كانت بحوزتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الخامسة بأنها اشتركت مع باقي المتهمين في ارتكاب واقعة السرقة بأن قامت بالاتفاق معهم على ارتكابها وساعدتهم بامدادهم بمعلومات عن المجني عليهما سالفي الذكر ومراقبتهم داخل البنك الذي قاما بصرف المبلغ النقدي محل واقعة السرقة منه وتمت واقعة السرقة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واتهمت النيابة المتهم الأول بإحراز سلاح لا يجوز الترخيص فيه بندقية آلية وعدة طلقات مما تستخدم على السلاح الناري والمتهمين الثاني والثالث والرابع أحرزوا بواسطة الاول سلاحا ناريا " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه، واحرز كلا منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش " .

ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمة الإتلاف عمدا لسيارة المجني عليه عبد المنعم ح ع.

وشهدت نعمات ا ع ع - 49 سنة - موظفة بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي بقيام سيارة جيب سوداء اللون بدون لوحات معدنية ، يستقلها أربعة أشخاص ملثمين باعتراض طريقها حال استقلالها السيارة رفقة الشاهد الثاني عقب قيامها بصرف مبلغ نقدى كبير من أحد البنوك عبارة عن رواتب الموظفين بالمدرسة التي تعمل بها.

وأضافت أن مستقلى السيارة الجيب قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم وسرقة المبلغ النقدي وبعض المنقولات التي كانت بحوزتهم ، ثم قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب إطارات السيارة التي تستقلها والخاصة بالشاهد الثاني ، وقررت أنها لم تتعرف على أحد من المتهمين.

وشهد عبد المنعم ح ع ع - 45 سنة ـ مدرس بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي بأنه كان رفقة الشاهد الأول حال حدوث الواقعة، وشهد بمضمون ما قرره .

وشهد محمد أحمد سليمان ربيع - 33 سنة - رائد شرطة - معاون مباحث قسم أول أكتوبر بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة ، مستخدمين سيارة جيب سوداء اللون مبلغ بسرقتها، ولا تحمل لوحات معدنية خلفية ، وأنه تم ضبط تلك السيارة في واقعة المحضر رقم 3784 لسنة ٢٠١٣ جنح زايد وأن المتهمة الخامسة كانت تنتظر في البنك الذي قام المجني عليهما بصرف مبلغ مالی منه، وذلك لمراقبة عملاء ذلك البنك، وقامت بابلاغ باقي المتهمين بوجود مبلغ نقدي كبير بحوزة المجنى عليهما، والذين قاموا باعتراض طريقهم وسرقتهما بالإكراه تحت تهديد أسلحة نارية - بندقية آلية بحوزة المتهم الأول، وبنادق خرطوش بحوزة باقي المتهمين، وأن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب إطارات السيارة الخاصة بالمجنى عليهما لمنعهما من مطاردتهم.