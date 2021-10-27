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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش خطط ولا جمل تكتيكية..محمد عمارة يحمل موسيماني مسئولية سوء أداء الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق أن مباراة الفريق أمام الإسماعيلي هامة في لأنها في الجوله الأولي للدوري المصري 

 

وأضاف محمد عمارة في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي هو السبب وراء تراجع أداء الفريق خلال الفترة الاخيره مشددا أن الفريق يحرز أهداف بفضل المهارات الفردية فقط. 

 

وأوضح عمارة أن الأهلي يفتقد الجمل الفنيه الممتعه والسبب  موسيماني حيث أنه لا يضع خطط للفريق أو أي جمل تكتيتكه في المباريات. 

 

وتابع عمارة: الأهلي سيخوض المباراة بنفس تشكيل المباراة الأفريقية أمام الحرس الوطني ولكن مع امكانيه إضافه بعض الصفقات الجديدة في التشكيل. 

ومع دقات الساعه الثامنة مساء اليوم الأربعاء تنطلق المواجهة المفضله لجماهير الكرة المصرية بين الأهلي والإسماعيلي في الجوله الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢

 

واستعد كل من الفريقين للمباراة خاصة وأنها المباراة الأول لكل منهما في الدوري ويرغبا في أن تكون بدايه موفقة 

 

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته بعد ظهر امس الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.
 

وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران. 
 

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي. 
 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

يذكر أن الأهلي صعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1ـ1.

 

 

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم، عن الثأر بعدما تعادل مع الإسماعيلي في الجولات الأخيرة للدوري بالموسم الماضي، وكان سببا في ضياع اللقب من المارد الأحمر.

وسيكون اللقاء فرصة لظهور بيرسي تاو مع الأهلي لأول مرة هذا الموسم، منذ انضمامه للفريق، بينما يفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

واستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كل من، طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي، كما يلي:
حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وكهربا وحسين الشحات وميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف وحسام حسن.

ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-
 

في حراسة المرمى: أحمد عادل عقد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد،

خط الوسط عماد حمدى، محمد مخلوف " محمود دونجا " ، محمد صادق

خط الهجوم :محمد الشامى، جاستن شونجا، شكري نجيب.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء لتحقيق بداية جيدة في الدوري تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني والذي سيغيب عن اللقاء لإصابته بفيروس كورونا

ويدخل الإسماعيلي اللقاء لتحقيق بداية جيدة في الدوري تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني والذي سيغيب عن اللقاء لإصابته بفيروس كورونا.

وسيكون للصفقات الجديدة دورا في تشكيلة الدراويش، حيث سيعتمد طلعت يوسف على حارس المرمى عمر رضوان، والزامبي جاستن شونجا المهاجم الجديد، أحمد عيد، ومحمد دسوقي بالإضافة إلى شكري نجيب ومحمد صادق.

الأهلى موسيمانى الدوري المصري الاسماعيلي الدوري الممتاز طاهر محمد طاهر

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