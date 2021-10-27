قادة التطوع.. جامعة المنيا تنظم معسكرا تثقيفيا لطلابها الفائقين

نظمت جامعة المنيا معسكرًا تثقيفيًا للطلاب المتفوقين على مستوى الجامعة نفذه مركز إعداد القادة التابع لإدارة النشاط الاجتماعي بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك لتشجيع الطلاب، وتوسيع مداركهم نحو العمل التطوعي، واطلاعهم على الكثير من الإنجازات التي تُقام على أرض مصر ليكونوا شركاء في عملية التنمية من خلال تميزهم العلمي والعملي.

وأشاد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا بدور وحدة التضامن الاجتماعي التي أنشئت بالجامعة استجابة لرؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيـس عبد الفتـاح السيسي، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له، لافتًا إلى أن الوحدة ستقوم بتنفيذ العديد من الخدمات للطلاب والعاملين والخريجين، وذلك من خلال أنشطة وبرامج بناء الشخصية والتمكين الاقتصادي.

بدأ المعسكر الذي افتتحه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد د. "فرحات" خلال كلمته التي ألقاها للطلاب على اهتمام الجامعة بطلابها الفائقين، وحرصها على زيادة وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تحقيق التنمية الشاملة، مُوصيهم بالحفاظ على استمرارية نجاحهم وتميزهم ليكونوا خير سفراء عن جامعتهم، ويحققوا الرفعة لمجتمعهم.

شمل المعسكر عدة لقاءات ومحاضرات توعوية عن برامج التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان المصري، وريادة الأعمال كمدخل للتنمية، والتطوع ودور جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، ومبادئ الإسعافات الأولية، حاضرها الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال بالجامعة، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، ومحمود جمال منسق التطوع بالجامعات والهلال الأحمر المصري، وعبير يونس منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

يشار إلى أنه قام بالإشراف على تنفيذ المعسكر التثقيفي للطلاب الفائقين وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى عبد الرحمن مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وراندا علي ومحمود منصور، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب والأخصائيون بالإدارة ووحدة التضامن الاجتماعي.