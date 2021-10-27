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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توفير سكن بديل.. إزالة أقدم العقارات المخالفة في الجيزة ..شاهد

إزالة أحد أقدم العقارات
إزالة أحد أقدم العقارات المخالفة بالعمرانية

قامت محافظة الجيزة، بإزالة أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحي العمرانية .

 

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على فتح محاور مرورية جديدة وإزالة معوقات  حركة سير المواطنين والمركبات لتسيير الحركة المرورية والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن بديل حضاري لقاطنيها .


ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع وقد تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة او المترددين علي الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة . 


لافتا انه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقة حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الإجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء فى أعمال الإزالة .


لافتا انه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم  فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 م والذى سوف يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام .

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العقارات المخالفة خط التنظيم بشارع السلام شارع ناصر الثورة حي العمرانية محافظة الجيزة محاور مرورية جديدة إزالة معوقات حركة سير المواطنين

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