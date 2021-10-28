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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة الشيوخ النهائية.. تعرف على أهداف صندوق حماية البيئة فى قانون الموارد الإحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمنت المادة 12 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد، والذي تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  أهداف صندوق حماية البيئة والذي يساهم في تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية.

ووفقا للقانون، جاءت أهداف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة (وذلك مع مراعة حكم المادتين 14و15 من قانون البيئة) متمثلة في المساهمة في تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وحماية المعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة من خلال المشاركة في تمويل:

منظومة تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

المشروعات الرائدة التجريبية في مجال برامج البحوث الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

دعم جهود الدولة لاقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الأحيائية واستخداماتها المستدامة وغيرها من الأغراض الأخرى.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق نهائيا ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

مجلس النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المشروعات عبد الوهاب عبد الرازق قانون البيئة جهاز شئون البيئة

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