لمواليد 28 أكتوبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 28 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة، وتتمتع بموهبة تنظيمية كبيرة، لكن بداخلك كثير من المشاعر المتناقضة.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كما أن مولود يوم 28 أكتوبر قد يبدو أحيانا مزدوج الشخصية على مختلف المستويات، وعليك أن تسيطر على تقلباتك العاطفية.

نصيحة لمواليد 28 أكتوبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 28 أكتوبر قائلة: “هذا الوقت مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.”.