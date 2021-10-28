شاهد.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق في كندا

أعلن خفر السواحل الكندي أن سفينة الحاويات "زيم كينجستون" التي اندلع فيها حريق قبالة سواحل البلاد السبت الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، فقدت أكثر من 100 حاوية بسبب العاصفة.

وجاء في بيان على صفحة خفر السواحل على "تويتر": "نعتقد أن 106 حاويات سقطت في البحر، وأن اثنتين فقط من الحاويات المفقودة تحتويان على شحنة قابلة للاشتعال".

وأضاف: "معظم الحاويات غرقت، لكن طائرات الخدمة تواصل البحث عن الشحنة المفقودة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم ترد أنباء عن حاويات أو حطامها على الساحل".

وحسب بيانات خفر السواحل، تنقل السفينة أكثر من 52 طنا من الزانثات، (مواد كيماوية تستخدم في التعدين)، بما في ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم وهو مادة مهيجة وخطرة على البيئة.

وأعلنت السلطات الكندية منطقة طوارئ بعرض كيلومتر حول السفينة وقررت تشكيل لجنة استجابة مشتركة لتقديم الدعم.

وفقا لخفر السواحل، فإن "الحريق على السفينة في منطقة محصورة وأنه في تلك الحاويات التي كانت في الجزء السفلي من السفينة".

وأشار، إلى أن السفينة ترسو حاليا بالقرب من ميناء فيكتوريا، وأن طاقم السفينة عاد على متنها، وبمجرد أن يزول الخطر سيتم سحبها إلى الأرصفة.

واشتعلت النيران في السفينة التي ترفع العلم المالطي مساء يوم 24 أكتوبر بعد أن تعرضت لعاصفة، وفقا لخفر السواحل الكندي.