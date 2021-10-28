عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق في كندا

سفينة الحاويات قبالة
سفينة الحاويات قبالة سواحل كندا

أعلن خفر السواحل الكندي أن سفينة الحاويات "زيم كينجستون" التي اندلع فيها حريق قبالة سواحل البلاد السبت الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، فقدت أكثر من 100 حاوية بسبب العاصفة.

وجاء في بيان على صفحة خفر السواحل على "تويتر": "نعتقد أن 106 حاويات سقطت في البحر، وأن اثنتين فقط من الحاويات المفقودة تحتويان على شحنة قابلة للاشتعال".

وأضاف: "معظم الحاويات غرقت، لكن طائرات الخدمة تواصل البحث عن الشحنة المفقودة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم ترد أنباء عن حاويات أو حطامها على الساحل".

وحسب بيانات خفر السواحل، تنقل السفينة أكثر من 52 طنا من الزانثات، (مواد كيماوية تستخدم في التعدين)، بما في ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم وهو مادة مهيجة وخطرة على البيئة.

عواصف وسيول.. غرق مناطق شمال شرقي أمريكا وموجة ثانية متوقعة قبل الهالوين

وأعلنت السلطات الكندية منطقة طوارئ بعرض كيلومتر حول السفينة وقررت تشكيل لجنة استجابة مشتركة لتقديم الدعم.

وفقا لخفر السواحل، فإن "الحريق على السفينة في منطقة محصورة وأنه في تلك الحاويات التي كانت في الجزء السفلي من السفينة".

وأشار، إلى أن السفينة ترسو حاليا بالقرب من ميناء فيكتوريا، وأن طاقم السفينة عاد على متنها، وبمجرد أن يزول الخطر سيتم سحبها إلى الأرصفة.

واشتعلت النيران في السفينة التي ترفع العلم المالطي مساء يوم 24 أكتوبر بعد أن تعرضت لعاصفة، وفقا لخفر السواحل الكندي.

حريق الاحوال الجوية التعدين كندا عاصفة سوء الأحوال الجوية غرق السلطات الكندية فيكتوريا

موضوعات متعلقة

عاصفة شديدة تضرب أمريكا.. وانقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

عواصف وسيول.. غرق مناطق شمال شرقي أمريكا وموجة ثانية متوقعة قبل الهالوين

ترشيحاتنا

مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر وتشجيعه للطفل المعجزة

بعد إقالة كومان .. من يتولي تدريب برشلونة

كشف حقيقة فيديو إشعال سيدة أجنبية النيران في بوابة عقار بأكتوبر

هزائم متتالية ومركز تاسع في الدوري.. كومان يترك برشلونة في وضع صعب

صنع فتحة سرية في البروفة.. سقوط صاحب محل يتلصص على السيدات بالعمرانية

بـ 3000 دينار كويتي.. سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

رسميا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ