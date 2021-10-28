هزائم متتالية ومركز تاسع في الدوري.. كومان يترك برشلونة في وضع صعب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، إقالة الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الليجا.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 3 نقاط من 3 مباريات، إذ خسر صفر-3 في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ الألماني ثم بنفيكا البرتغالي.

وفشل بطل أوروبا 5 مرات في التسجيل في أول مباراتين بمجموعته بدوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.

وتولى كومان، الذي لعب 6 مواسم مع برشلونة، المسؤولية في أغسطس 2020 أثناء وجود جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي انتصرعلى الفريق الكتالوني 2-1 في "كامب نو"، الأحد.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".



وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية".



واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".

وخسر فريق برشلونة أمام مضيفه رايو فايكانو بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 11 لبطولة الدوري الإسباني.