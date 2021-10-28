كشف حقيقة فيديو إشعال سيدة أجنبية النيران في بوابة عقار بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لقيامها بإشعال النيران ببوابة منزله في اكتوبر وتمكنت من ضبط المتهمة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه صاحب مكتب عقارات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لإستخدام المياة أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.