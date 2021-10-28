عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. هاني شاكر يُحيي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي

هاني شاكر
هاني شاكر

يحيي اليوم المطرب هاني شاكر حفلا ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، ويقدم من خلاله باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لـ الفنان هاني شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورًا لبروفة أمير الغناء العربي استعدادًا لحفل غد بالعراق، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي.

 وظهر في الصور الفنان هاني شاكر داخل البروفة بصحبة فرقته الخاصة، وعلقت الصفحة الرسمية على الصور كاتبة: “تغطية بروفة أمير الغناء العربي هاني شاكر استعدادًا لحفله غدًا  ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي في العراق”.

هانى شاكر يحيى حفلا فى الإمارات فى 4 نوفمبر المقبل

بإطلالة كاجوال.. شاهد هاني شاكر في أحدث ظهور

كما يستعد أمير الغناء العربي الفنان هاني  شاكر، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

 وروج الفنان هاني شاكر للحفل قبل إحيائه، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، قائلًا: حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون.

 وأضاف هاني شاكر كاشفًا موعد، ومكان الحفل قائلًا: يوم الخميس 11-11-2021  الساعة 8 مساءً، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية..أسعار التذاكر 300 - 500 - 750 -1000.

المطرب هاني شاكر مهرجان بابل الدولى مهرجان بابل امير الغناء العربي مهرجان الموسيقى

ترشيحاتنا

معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها

ننشر تفاصيل الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش ..شاهد

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

6 أسباب وراء بكاء الطفل.. منها عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم.. كيف تجعله يتوقف عن البكاء؟

الطفولة والأمومة يطلق «لسه نـوارة» في 11 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ