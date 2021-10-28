اليوم.. هاني شاكر يُحيي حفلاً ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي

يحيي اليوم المطرب هاني شاكر حفلا ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، ويقدم من خلاله باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لـ الفنان هاني شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورًا لبروفة أمير الغناء العربي استعدادًا لحفل غد بالعراق، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي.

وظهر في الصور الفنان هاني شاكر داخل البروفة بصحبة فرقته الخاصة، وعلقت الصفحة الرسمية على الصور كاتبة: “تغطية بروفة أمير الغناء العربي هاني شاكر استعدادًا لحفله غدًا ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي في العراق”.

كما يستعد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وروج الفنان هاني شاكر للحفل قبل إحيائه، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، قائلًا: حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون.

وأضاف هاني شاكر كاشفًا موعد، ومكان الحفل قائلًا: يوم الخميس 11-11-2021 الساعة 8 مساءً، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية..أسعار التذاكر 300 - 500 - 750 -1000.