استشاري : 50% من أسباب تأخر الإنجاب سببها الزوج

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، إن تأخر الإنجاب معناه وجود الزوج والزوجة معا بشكل منتظم لمدة تخطت العام أو الـ12 شهراً وعلى الرغم من ذلك لم يحدث الحمل.

وأضاف خالد حافظ خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تلك المشكلة منتشرة جدا، موضحا أن الدراسات الحديثة أكدت أن نصيب الزوج لاحتمالية عدم وجود إنجاب بدأ بالازدياد، ليصل إلى نسبة 50%.

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن الضعف الجنسي يؤثر بطريقة كبيرة على العلاقات الزوجية، معقباً: "العلاقات الزوجية والبيوت بتكون على شفا حفرة أنها تتهد".

وأضاف أن الضعف الجنسي لدى الرجل يعني ضعف الرغبة أو ضعف الانتصاب أو أن الرجل يعاني من مشكلة في القذف.

ونوه استشاري جراحة الذكورة والعقم أن من أسباب ضعف الرغبة إما مشكلة نفسية أو خلل في الهرمونات، مضيفاً أن ضعف الانتصاب يعني عدم وجود انتصاب كاف لإقامة علاقة مُرضية بين الطرفين.