محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء فرع دار الإفتاء الجديد

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إنشاء فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح وذلك لمتابعة التنفيذ وفق المخطط الزمنى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام،.

واكد المحافظ أن فرع دار الإفتاء الجديد ،والجاري إنشاؤه على مساحة ١٣٥م٢ تنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة .

يذكر ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية وقعا فى وقت سابق بديوان عام محافظة مطروح بروتكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح بحضور الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد محمد القاضى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وعلماء دار الإفتاء المصرية ومديرى المديريات والإدارات بمحافظة مطروح

و رحب محافظ مطروح بفضيلة مفتى الديار المصرية على أرض مطروح.. موجها له الشكر لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار ،تأكيداً على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعدة مطروح.



وأوضح المحافظ ان فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح يقع على مساحة 135 م2 ومكون من طابقين بتكلفة 2,2 مليون جنيه ويضم 6 مكاتب لأمناء الفتوى وذلك بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر.



بينما وجه فضيلة مفتى الديار الشكر لمحافظة مطروح على تعاونها ودعمها لإقامة فرع لدار الافتاء ، مع ما تحمله محافظة مطروح من مستقبل واعد مع اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الدينى، مشيرا ان دارا لافتاء تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب من أجل نشر الأفكار الصحيحة وتجديد الخطاب الديني الوسطى المستنير ونبذ أفكار العنف والتطرف عن الدين والحرص على الوصول الى صحيح الدين الى جميع الناس من خلال اكثر من 20 صفحة ومنصة الكترونية لدار الافتاء المصرية باللغات المختلفة.



وأكد محافظ مطروح أن إفتتاح فرع لدار الافتاء المصرية بمطروح هو تأكيد لحاجتنا الى الخطاب الدينى الوسطي ، مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني دون تعصب وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية ..وعلى رأسها مؤسسة دار الافتاء المصرية كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة.. وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث دينى وعلمى مستنير تهدف الى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه

خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة والحاجة إلى نبذ كل اشكال العنف او التعصب الدينى.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى مطروح على افتتاح فرع لدار الإفتاء بما يعمل على تيسير الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيرا عليهم .