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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب رئيسا لاتحاد الفروسية بالعلامة الكاملة

انتخاب هشام حطب رئيسا
انتخاب هشام حطب رئيسا لاتحاد الفروسية

فاز المهندس هشام حطب برئاسة اتحاد الفروسية في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس في مقر اتحاد الفروسية بمقر الاتحادات بإستاد القاهرة بعد الحصول على 10 أصوات من إجمالي 10 أصوات الحضور في إنتخابات اليوم . 

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية من 11 هيئة حيث حضر الجمعية العمومية اليوم 10 هيئات ولم يحضر نادي MVB. 

وأسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس وفي منصب العضوية كلا من العقيد أحمد محمد نبيل بالحصول على 10 أصوات ، والسيدة سحر طلعت مصطفى بالحصول على 10 أصوات ، والدكتور محمد محمد تقي بالحصول على 10 أصوات ، والسيدة حورية فرغلي على عدد 9 أصوات ، والأستاذ ميريت فيكتور على 10 أصوات ، ووالسيدة منال محمد وحيد على 9 أصوات.

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هشام حطب اتحاد الفروسية انتخابات اتحاد الفروسية استاد القاهرة المهندس هشام حطب

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